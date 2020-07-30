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Кортеж Пенса попал в ДТП в ходе поездки по Пенсильвании

Два мотоциклиста из сопровождавшего вице-президента эскорта упали на крутом повороте сельской дороги в округе Аллегани

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Кортеж, в котором вице-президент США Майкл Пенс совершал поездку по штату Пенсильвания, попал в четверг в ДТП. Как сообщил сопровождающий его в поездке журналистский пул, инцидент, в результате которого упали два мотоциклиста из сопровождавшего вице-президента эскорта, произошел на крутом повороте сельской дороги в округе Аллегани.

"Вице-президент вышел к место происшествия, туда прибыла машина скорой помощи, - говорится в сообщении. - Похоже на то, что там просто проводят осмотр полицейских из состава эскорта".

В ходе предвыборной поездки вице-президент США планирует выступить с речью по вопросам экономической политики администрации в городе Сомерсет (штат Пенсильвания).

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СШАПенс, Майкл (Майк)
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