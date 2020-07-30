Суд вновь продлил арест экс-полицейским по делу Голунова до 7 сентября

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы повторно продлил до 7 сентября срок ареста бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия подлежит удовлетворению, продлить обвиняемым срок содержания под стражей до 7 сентября", - огласила постановление судья Наталья Дударь.

1 июня бывшему полицейскому Денису Коновалову, признавшему вину и давшему показания на других фигурантов дела, до 7 сентября продлили срок домашнего ареста. На следующий день, 2 июня, районный суд на тот же срок продлил арест остальным четырем фигурантам. Но 22 июля апелляционная инстанция Мосгорсуда отменила это постановление, вернув материалы дела на новое рассмотрение и оставив обвиняемых в СИЗО до 1 августа.

Следователь в ходе заседания настаивал на продлении ареста обвиняемым в связи с особой сложностью расследования дела и отмечал, что нахождение их не под стражей может препятствовать его завершению. "Они могут продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства", - обосновал свое ходатайство представитель СК. По его словам, в настоящее время решается вопрос о завершении следственных действий и уведомлении об этом потерпевшего.

Прокуратура и представляющий интересы Голунова адвокат Сергей Бадамшин полностью поддержали просьбу СК. "По делу проведены все следственные действия и мероприятия", - отметил адвокат.

Кроме того, в материалах уголовного дела не оказалось характеристики личности одного из обвиняемых, Акбара Сергалиева, сказала судья при оглашении документов. "В декабре 2019 года я узнал о возбуждении уголовного дела, но скрываться не стал, отвечал на все звонки следствия", - сказал сам Сергалиев. Он, как и остальные обвиняемые, попросил избрать ему более мягкую меру пресечения. Обвиняемый Игорь Ляховец и защитник обвиняемого Романа Феофанова просили отпустить их под залог в размере 500 тыс. рублей.

Уголовное дело

Как сообщалось 29 июля, СК завершил расследование уголовного дела экс-полицейских, предъявив им обвинение в окончательной редакции. По словам адвоката одного из обвиняемых Алексея Коврижкина, при предъявлении окончательного обвинения его подзащитный Игорь Ляховец вину не признал.

Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года, 8 июня суд поместил его под домашний арест. После начавшейся общественной кампании в поддержку журналиста он был освобожден 11 июня, все обвинения с него были сняты. В то же время из МВД были уволены пятеро полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Пучков.

19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Голунов был признан потерпевшим по этому делу.

Басманный суд 30 января 2020 года арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева (признал вину в превышении полномочий), принимавших участие в задержании Голунова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Позднее Коновалов по ходатайству следствия был переведен под домашний арест.