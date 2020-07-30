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ДТП с участием Михаила Ефремова

Адвокат стороны потерпевших считает, что приговор Ефремову будет обвинительным

Александр Добровинский также заявил, что материалы дела дают "все основания считать", что актер был за рулем своего автомобиля в момент ДТП

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Представитель потерпевшей стороны в деле Михаила Ефремова после ознакомления с делом выразил мнение, что приговор актеру будет обвинительным.

"На мой взгляд, будет обвинительный приговор. Мне так кажется, исходя из материалов дела, которые я вижу", - сказал в четверг адвокат Александр Добровинский в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Также Добровинский заявил, что материалы дела дают "все основания считать", что Ефремов был за рулем своего автомобиля в момент ДТП.

В свою очередь адвокат Ефремова Эльман Пашаев отметил, что доказательств, на которых видно, как Ефремова "достают из-за руля <...>" нет в материалах дела.

В четверг Пресненский суд Москвы назначил на 5 августа дату первого заседания по существу дела и продлил Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 22 января 2021 года.

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РоссияДТП с участием Михаила Ефремова
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