Адвокат стороны потерпевших считает, что приговор Ефремову будет обвинительным

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Представитель потерпевшей стороны в деле Михаила Ефремова после ознакомления с делом выразил мнение, что приговор актеру будет обвинительным.

"На мой взгляд, будет обвинительный приговор. Мне так кажется, исходя из материалов дела, которые я вижу", - сказал в четверг адвокат Александр Добровинский в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Также Добровинский заявил, что материалы дела дают "все основания считать", что Ефремов был за рулем своего автомобиля в момент ДТП.

В свою очередь адвокат Ефремова Эльман Пашаев отметил, что доказательств, на которых видно, как Ефремова "достают из-за руля <...>" нет в материалах дела.

В четверг Пресненский суд Москвы назначил на 5 августа дату первого заседания по существу дела и продлил Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 22 января 2021 года.