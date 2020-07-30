ABC: двое полицейских получили ранения в перестрелке с автоугонщиком в Чикаго

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Двое полицейских получили ранения в четверг при задержании подозреваемого в угоне автомобиля в Чикаго (штат Иллинойс). Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на правоохранительные органы.

По их данным, подозреваемый во время задержания оказал сопротивление и открыл огонь по полицейским. Двое из них получили ранения в бедро и шею, третьему пуля попала в пуленепробиваемый жилет. Еще два правоохранителя получили травмы. Все они помещены в больницу Чикаго.

Подозреваемый не смог скрыться с места преступления, так как был тоже ранен.