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ABC: двое полицейских получили ранения в перестрелке с автоугонщиком в Чикаго

По данным телеканала, подозреваемый не смог скрыться с места преступления, так как был тоже ранен

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Двое полицейских получили ранения в четверг при задержании подозреваемого в угоне автомобиля в Чикаго (штат Иллинойс). Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на правоохранительные органы.

По их данным, подозреваемый во время задержания оказал сопротивление и открыл огонь по полицейским. Двое из них получили ранения в бедро и шею, третьему пуля попала в пуленепробиваемый жилет. Еще два правоохранителя получили травмы. Все они помещены в больницу Чикаго.

Подозреваемый не смог скрыться с места преступления, так как был тоже ранен.

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