СМИ: в Танзании на озере утонули 10 человек

ПРЕТОРИЯ, 30 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек утонули в четверг при опрокидывании парома в Танзании на озере Танганьика. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

"Десять пассажиров погибли, из воды спасены еще 87 человек, - заявил начальник региональной полиции Мартин Отиено. - Власти и службы безопасности продолжают выяснять обстоятельства крушения и устанавливают точное число жертв".

Озеро Танганьика известно в Африке как одно из наиболее опасных мест для судоходства из-за частых и сильных ветров. Так, в минувшем месяце 10 человек утонули и 51 пострадал, когда пассажирский паром перевернулся в танзанийской части озера Танганьика.

Танганьика представляет собой самое протяженное пресноводное озеро в мире с интенсивным речным движением.