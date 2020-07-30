И.о. главы Дербентского района Дагестана задержали по подозрению в организации ОПГ

МАХАЧКАЛА, 30 июля. /ТАСС/. Следователи задержали исполняющего обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуада Шихиева по подозрению в организации преступной группы, которая занималась хищением и продажей земельных участков. Ущерб от действий группировки составил 200 млн рублей, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

"Следователи в Дагестане задержали и. о. главы Дербентского района, подозреваемого в организации ОПГ, занимавшейся хищением и продажей земельных участков, ущерб от действия которой составил 200 млн рублей. После завершения обысков и опросов и. о. главы Дербентского района был задержан. В ближайшие дни ему будет избрана мера пресечения", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, всего в рамках уголовного дела "задержаны порядка шести человек". "Следственные действия еще продолжаются, возможно, число задержанных возрастет", - добавил источник.

Суть дела

Ранее в четверг Следственный комитет России на своем сайте сообщал, что следственными органами Следственного комитета РФ по Дагестану возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности главы муниципального района "Дербентский район", должностных лиц муниципального образования, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также управления Росреестра по Дагестану. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере").

Отмечалось, что в результате противоправной деятельности участников ОПГ с 2018 года по июнь 2020 года на территории Дербентского района путем мошенничества похищено более 500 земельных участков общей кадастровой стоимостью более 38 млн рублей (рыночной стоимостью более 200 млн рублей).

По версии следствия, в мае 2018 года подозреваемый создал устойчивую преступную группу, целью которой являлось незаконное обогащение путем мошенничества, а именно путем проведения незаконных юридически значимых действий с земельными участками, расположенными на территории Дербентского района и их последующей продажей либо передачей за денежное вознаграждение в долгосрочную аренду. Сообщалось, что в рамках расследования уголовного дела в помещении администрации Дербентского района и по месту жительства муниципального чиновника провели обыски.