В Москве около станции "Новопролетарская" МЦД электричка сбила двух мужчин

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Электричка сбила двух мужчин в районе станции "Новопролетарская" Московских центральных диаметров в столице, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

"В районе станции "Новопролетарская" (МЦД, Карачаровская эстакада) электропоездом травмированы двое мужчин, один из них смертельно", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники транспортной полиции работают на месте, устанавливают обстоятельства произошедшего. В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности на железной дороге.