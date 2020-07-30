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В Москве около станции "Новопролетарская" МЦД электричка сбила двух мужчин

Один из них смертельно травмирован

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Электричка сбила двух мужчин в районе станции "Новопролетарская" Московских центральных диаметров в столице, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

"В районе станции "Новопролетарская" (МЦД, Карачаровская эстакада) электропоездом травмированы двое мужчин, один из них смертельно", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники транспортной полиции работают на месте, устанавливают обстоятельства произошедшего. В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности на железной дороге.

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