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На 20-м км МКАД движение затруднено из-за ДТП с четырьмя автомобилями

В результате происшествия один человек погиб

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Движение автомобилей затруднено на 20-м км МКАД, в районе пересечения с Бесединским шоссе из-за аварии с участием четырех автомобилей. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне МКАД, 20 км произошло ДТП с четырьмя автомобилями. Один человек погиб. Затруднение движения по внутренней стороне МКАД составляет 1,4 км", - значится в публикации.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, произошла мелкая авария: столкнулись два легковых автомобилях, их водители вышли, в этом момент в них врезался третий автомобиль. "Один из водителей от неожиданности отскочил и его сбил четвертый автомобиль", - рассказали в пресс-службе.

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