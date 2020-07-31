Площадь природных пожаров в Якутии уменьшилась на 961 га

ЯКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Якутии за сутки уменьшилась на 961 га, в регионе действуют более 100 пожаров, сообщила в пятницу пресс-служба регионального главка МЧС.

"За сутки площадь пожаров уменьшилась на 961,25 га за счет ликвидации очагов в обслуживаемой зоне и зоне контроля. Сложная обстановка сохраняется на территории Абыйского, Верхоянского, Среднеколымского, Усть-Майского, Таттинского и Томпонского районов, где зарегистрировано 83 очага природных пожаров. Сегодня запланировано применение авиации МЧС России на территории Момского района, по маршруту: Хонну-Кулун-Елбют - Хонуу", - процитировала пресс-служба начальника ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павла Гарина.

По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории региона действуют 104 природных пожара, общая площадь, пройденная огнем, составляет 257 287,5 га, а площадь активного горения составляет 385,93 га. За сутки возникло 19 пожаров, 15 было ликвидировано. За минувшие сутки к работам по тушению природных пожаров привлекались 761 человек и 66 единиц техники.

В лесах Якутии 2 июля был введен режим ЧС регионального характера. Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. В прошлом году ущерб от природных пожаров составил 463 млн рублей. Общая площадь лесов в регионе составляет 256 107,6 тыс. га (83,4% его территории).