СМИ: во Франции пять человек пострадали в результате лесного пожара

ТАСС, 31 июля. Пожар, вспыхнувший вечером в четверг в городе Англе (регион Новая Аквитания) на юго-западе Франции, уничтожил 100 га лесного массива. Как сообщила радиостанция France Info со ссылкой на местных властей, пять человек были госпитализированы в связи с отравлением дымом.

По ее информации, к 22:30 по местному времени (23:30 мск) пожар охватил 100 га леса, шесть домов сгорели, два из них полностью разрушены. Ситуация ухудшается из-за сильного ветра.

Для тушения пожара, отметили в префектуре департамента Атлантические Пиренеи, задействованы около 150 пожарных. Десятки человек, проживающих в районе вспыхнувшего пожара, были эвакуированы.

В последние дни на юге и в центральной Франции установилась аномально высокая температура, которая местами доходит до 40 градусов по Цельсию. В прошлом году пожары близ коммуны Женерак в этом же департаменте уничтожили в общей сложности 800 га леса и кустарников.