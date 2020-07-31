В хабаровском аэропорту задержали четыре рейса из-за ложной угрозы взрыва

ХАБАРОВСК, 31 июля. /ТАСС/. Аэропорт Хабаровска в пятницу утром эвакуировали из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва, были задержаны четыре рейса. Как сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани, проверка не обнаружила на территории никаких взрывных устройств.

"В 08:45 (01:45 мск) через официальный сайт аэропорта Хабаровск поступило сообщение о минировании. В оперативном порядке пассажиры и персонал были эвакуированы. В 10:20 (03:20 мск) оперативные мероприятия были завершены, угроз не обнаружено. Были задержаны три рейса на Москву, один на Магадан", - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Время вылета задержанных рейсов будет определено по готовности и согласно очередности.