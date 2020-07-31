На Чукотке горят более 60 тыс. га леса

ТАСС, 31 июля. Площадь лесных пожаров на Чукотке за сутки увеличилась почти на 4 тыс. га и в настоящий момент превышает 60 тыс. га, сообщает пресс-служба ФБУ "Авиалесоохрана" в пятницу.

"В регионе тушат три пожара на землях лесного фонда на площади 61 085 га. Причиной быстрого роста пожаров стало усиление ветра. В течение этой недели его скорость достигала 20 м/c", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прокладку минерализованных полос в местах ЧП осложняет толщина мха и лишайников. В четверг площадь лесных пожаров в регионе составляла 57 тыс. га.

Ранее в окружном правительстве ТАСС сообщали, что из-за природных пожаров 27 июля в Билибинском районе Чукотки был введен режим ЧС в лесах.