Волонтеры разыскивают двоих детей, пропавших накануне в центре Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 31 июля. /ТАСС/. Две девочки шести и девяти лет пропали в центральной части Новосибирска, они ушли кататься на самокатах в парк рядом с домом днем 29 июля, с тех пор их местонахождение неизвестно, сообщила ТАСС в пятницу руководитель поискового отряда "Лиза Алерт" в Новосибирске Алеся Яблонских.

"Девочки уехали кататься в 12 часов дня [в среду], рядом с домом находится парк культуры и отдыха. У нас сейчас нет достоверной информации о том, во сколько детей начали искать, но нам сообщила полиция о пропаже, когда было около половины двенадцатого ночи. На данный момент, к сожалению, никакой достоверной информации по поводу их нахождения и передвижения с момента как мы получили заявку - нет", - сообщила Яблонских.

По ее словам, последний раз девочек видели около 21:00 в среду неподалеку от парка, в котором они гуляли, они были замечены на камерах видеонаблюдения.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пообещали предоставить комментарий позднее.

Перед исчезновением девочка девяти лет была одета в розовый пиджак и синие джинсы, а шестилетняя девочка - в синюю джинсовую юбку и джинсовый пиджак. У обеих девочек были самокаты.