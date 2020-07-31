Председателя комитета по управлению имуществом Оренбурга госпитализировали после нападения

ОРЕНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Неизвестные напали на председателя комитета по управлению имуществом города Оренбурга Дмитрия Цветкова, он получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе администрации областного центра.

В ночь на пятницу местные СМИ распространили информацию о нападении на Цветкова. Неизвестные в масках якобы избили его бейсбольными битами.

"Дмитрий Цветков находится в больнице, его состояние врачи оценивают как стабильное. Мы надеемся и верим, что правоохранительные органы установят личности нападавших и привлекут их к ответственности", - сказано в сообщении Telegram-канала пресс-службы администрации Оренбурга.