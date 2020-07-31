Два человека пострадали в результате пожара на турбазе в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 31 июля. /ТАСС/. Пожар произошел на одной из туристических баз в Алтайском районе Алтайского края в ночь с 30 на 31 июля. Пострадали два человека, сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС по региону.

"От очевидца поступило сообщение о пожаре в двухэтажном доме на одной из баз отдыха на Айском тракте в Алтайском районе Алтайского края. Пожарные расчеты отдельного поста пожарно-спасательной части №60 немедленно выехали на место происшествия. Открытым огнем горел двухэтажный деревянный дом, строение покинули 25 человек. Два человека получили травмы, они госпитализированы", - сообщает пресс-служба ведомства.

Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям, возгорание тушили пять пожарных расчетов, 14 человек личного состава, в том числе от подразделения соседней Республики Алтай. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние здания. Площадь возгорания составила порядка 120 кв. м.

На месте происшествия работают специалисты пожарной лаборатории ГУ МЧС России по Алтайскому краю - они выясняют причины возгорания.