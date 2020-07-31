В ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли восемь человек

ТАСС, 31 июля. Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму, который столкнулся со стоящим грузовиком, дети не пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС Крыма.

Авария произошла около 06:40 в Белогорском районе на автодороге "Таврида", возле села Русаковка.

"По предварительной информации, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter двигался из Белогорска в Симферополь, столкнулся со стоящим "КамАЗом" с прицепом. На борту было 15 человек, из них восемь погибли. [В автобусе] были двое детей, они не пострадали", - сообщили в пресс-службе.

По данным медиков, водитель микроавтобуса погиб. Пострадавших госпитализируют в больницы. Водитель грузовика не пострадал. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка.

О пострадавших

Глава Белогорского района Крыма Галина Перелович сообщила ТАСС, что после аварии госпитализированы етыре человека, в том числе беременная женщина.

"Удалось спасти пятерых, но одного не довезли до больницы. Осталось четверо в живых. Из четверых один в тяжелом состоянии. Трое - в средней тяжести, среди них беременная девушка 18 лет", - рассказала она.

При этом на подстанции №10 скорой медицинской помощи Симферополя ТАСС сообщили, что после ДТП находится в тяжелом состоянии один ребенок.

"Примерное количество пострадавших - шесть человек. Предварительно, есть "тяжелый" ребенок", - сказал собеседник агентства.