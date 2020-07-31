Столкновение маршрутки с "КамАзом" в Крыму. Главное

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, следовавший в Симферополь, столкнулся со стоящим "КамАЗом" с прицепом. В результате ДТП есть жертвы.

Авария произошла около 06:40 мск (по данным МЧС, около 05:15 мск) рядом с городом Белогорск на трассе "Таврида". По предварительным данным, автобус следовал в Севастополь из Краснодара.

Восемь человек погибли в результате аварии, сообщили в ГУ МЧС Крыма. Среди них девушка 2003 г.р. Всего в маршрутке было 15 человек, в том числе двое детей .

в результате аварии, сообщили в ГУ МЧС Крыма. Среди них девушка 2003 г.р. Всего в маршрутке было 15 человек, в том числе . По данным ГУ МЧС, пострадали 10 человек . Ранее в региональном отделении мнистерства сообщили о семи госпитализированных в больницы Симферополя и Белогорска. Один из пострадавших в коме .

. Ранее в региональном отделении мнистерства сообщили о в больницы Симферополя и Белогорска. Один из пострадавших . Местные власти сообщали, что среди пострадавших есть беременная . Ее состояние оценивается как средней тяжести .

. Ее состояние . В результате аварии в больницу попали два ребенка, сообщили местные власти . Состояние одного из них медики оценивают как тяжелое .

сообщили местные власти Состояние одного из них медики оценивают как . Водитель микроавтобуса мог уснуть за рулем, заявили в МВД Крыма.

за рулем, заявили в МВД Крыма. Следственная группа и криминалисты СК выехали на место ДТП. Возбуждены два уголовных дела : о нарушении ПДД и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

и криминалисты СК выехали на место ДТП. Возбуждены дела о и об оказании требованиям безопасности. У местных властей пока нет информации о том, был ли это официальный перевозчик.

Региональная прокуратура проверит исполнение перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения.

проверит исполнение перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения. Движение транспорта в Белогорском районе на автодороге "Таврида" не нарушено. Медики и санитарная авиация больниц Краснодарского края готовы отправиться в Крым для оказания помощи.