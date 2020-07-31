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ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Крыму
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Столкновение маршрутки с "КамАзом" в Крыму. Главное

© ГУ МЧС РФ по Республике Крым/ТАСС

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, следовавший в Симферополь, столкнулся со стоящим "КамАЗом" с прицепом. В результате ДТП есть жертвы.

  • Авария произошла около 06:40 мск (по данным МЧС, около 05:15 мск) рядом с городом Белогорск на трассе "Таврида". По предварительным данным, автобус следовал в Севастополь из Краснодара.
  • Восемь человек погибли в результате аварии, сообщили в ГУ МЧС Крыма. Среди них девушка 2003 г.р. Всего в маршрутке было 15 человек, в том числе двое детей.
  • По данным ГУ МЧС, пострадали 10 человек. Ранее в региональном отделении мнистерства сообщили о семи госпитализированных в больницы Симферополя и Белогорска. Один из пострадавших в коме.
  • Местные власти сообщали, что среди пострадавших есть беременная. Ее состояние оценивается как средней тяжести.
  • В результате аварии в больницу попали два ребенка, сообщили местные власти. Состояние одного из них медики оценивают как тяжелое.
  • Водитель микроавтобуса мог уснуть за рулем, заявили в МВД Крыма.
  • Следственная группа и криминалисты СК выехали на место ДТП. Возбуждены два уголовных дела: о нарушении ПДД и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
  • У местных властей пока нет информации о том, был ли это официальный перевозчик.
  • Региональная прокуратура проверит исполнение перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения.
  • Движение транспорта в Белогорском районе на автодороге "Таврида" не нарушено. Медики и санитарная авиация больниц Краснодарского края готовы отправиться в Крым для оказания помощи.
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РоссияКрымДТП с микроавтобусом и грузовиком в Крыму
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