Суд Норильска отпустил под домашний арест двух фигурантов дела о разливе ГСМ на ТЭЦ-3

КРАСНОЯРСК, 31 июля. /ТАСС/. Норильский городской суд изменил меру пресечения на домашний арест двум из четырех фигурантов дела о разливе дизельного топлива на местной ТЭЦ-3, двум другим фигурантам арест продлен до 30 сентября. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в городском суде.

В июне суд арестовал до 31 июля директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера станции Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова, также на этот срок был арестован начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ Вячеслав Старостин.

"Степанову и Смирнову арест продлен до 30 сентября. Кузнецову мера пресечения изменена на домашний арест до 23 сентября, также под домашний арест до 26 сентября отправлен Старостин", - сказал представитель суда.