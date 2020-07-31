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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Суд Норильска отпустил под домашний арест двух фигурантов дела о разливе ГСМ на ТЭЦ-3

Меру пресечения изменили Юрию Кузнецову и Вячеславу Старостину

КРАСНОЯРСК, 31 июля. /ТАСС/. Норильский городской суд изменил меру пресечения на домашний арест двум из четырех фигурантов дела о разливе дизельного топлива на местной ТЭЦ-3, двум другим фигурантам арест продлен до 30 сентября. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в городском суде.

В июне суд арестовал до 31 июля директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера станции Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова, также на этот срок был арестован начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ Вячеслав Старостин.

"Степанову и Смирнову арест продлен до 30 сентября. Кузнецову мера пресечения изменена на домашний арест до 23 сентября, также под домашний арест до 26 сентября отправлен Старостин", - сказал представитель суда.

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РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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