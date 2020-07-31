Против распылившего газ в квартире в присутствии детей уфимца возбудили уголовное дело

УФА, 31 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о самоуправстве возбуждено в отношении 31-летнего жителя Уфы, распылившего в квартире газ в присутствии двух малолетних детей. Таким образом он хотел выселить прежних жителей купленной им квартиры, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Башкирии.

"В квартиру пришли предположительно новый собственник жилья, 31-летний уфимец, и его брат. Несмотря на то, что в жилом помещении находилась семья с двумя малолетними детьми, мужчины распылили газ. В результате воздействия газа на детей их родители обратились за медицинской помощью. В настоящее время в отношении 31-летнего уфимца возбуждено уголовное дело по ч .2 ст. 330 УК РФ о самоуправстве, совершенном с применением насилия", - говорится в сообщении.