Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму возросло до 10

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Число пострадавших в результате аварии с автобусом и грузовиком в Белогорском районе Крыма возросло до 10, сообщили ТАСС пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Ранее сообщалось о восьми погибших и семерых пострадавших.

"По последним данным, в автобусе было 18 человек, 10 пострадали, восемь погибли. Пострадавшие доставлены в больницы", - сообщили в пресс-службе.

В свою очередь глава Белогорского района Крыма Галина Перелович уточнила, что в аварии пострадали двое детей и погиб подросток.

"Среди погибших девушка 2003 года. Среди пострадавших было двое малолетних детей, их доставили в Симферополь", - сказала собеседница агентства.

Она сообщила, что в районную больницу в Белогорске поступили четыре человека. Один из них находится в коме. Трое, в том числе беременная девушка, - в состоянии средней тяжести.

По словам собеседника агентства, ДТП произошло около 05:15 мск в пятницу на трассе "Таврида" в Белогорском районе. По данным МВД, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter уснул за рулем и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли восемь человек, в том числе водитель микроавтобуса.

В новость внесены изменения (09:17 мск) - добавлен комментарий главы Белогорского района.