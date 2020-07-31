{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Крыму
Обновлено 

СК возбудил уголовное дело после ДТП с микроавтобусом в Крыму

В аварии погибли восемь человек
Описание
© ГУ МЧС РФ по Республике Крым/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности после ДТП с микроавтобусом в Крыму, в результате которого погибли восемь человек, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

На эту тему
Столкновение маршрутки с "КамАзом" в Крыму. Главное

"Главное следственное управление [СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю] возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.

Ранее уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств также возбудил региональный главк МВД.

ДТП произошло около 05:15 мск в пятницу на трассе "Таврида" в Белогорском районе Крыма. По данным МВД, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter уснул за рулем и столкнулся с грузовиком.

В новость внесены изменения (09:31 мск) - добавлена информация от СК.

Теги
РоссияКрымДТП с микроавтобусом и грузовиком в Крыму
ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Крыму
Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти
Один из пострадавших умер в больнице
Читать полностью