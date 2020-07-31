СК возбудил уголовное дело после ДТП с микроавтобусом в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности после ДТП с микроавтобусом в Крыму, в результате которого погибли восемь человек, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Столкновение маршрутки с "КамАзом" в Крыму.

Столкновение маршрутки с "КамАзом" в Крыму. Главное

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"Главное следственное управление [СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю] возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.

Ранее уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств также возбудил региональный главк МВД.

ДТП произошло около 05:15 мск в пятницу на трассе "Таврида" в Белогорском районе Крыма. По данным МВД, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter уснул за рулем и столкнулся с грузовиком.

В новость внесены изменения (09:31 мск) - добавлена информация от СК.