В Волгоградской области задержали организатора и пятерых участников экстремистской ячейки

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. ФСБ России задержала в Волгоградской области организатора и пятерых участников ячейки запрещенной в РФ международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат". Об этом ТАСС в пятницу сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России и Росгвардией пресечена в Волгоградской области деятельность ячейки запрещенной в РФ международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат", - отметили в ФСБ. В отношении организатора и пяти ее участников возбуждено уголовное дело по ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации").

В ФСБ сообщили, что у экстремистов по местам проживания изъято значительное количество литературы, включенной Минюстом России в федеральный список экстремистских материалов. Также обнаружены и другие документальные материалы, подтверждающие их причастность к организации "Таблиги Джамаат". Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.