Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Еще один пострадавший в ДТП с микроавтобусом в Крыму умер в больнице, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"К сожалению, несмотря на все усилия врачей и оказываемую медицинскую помощь, один из пациентов умер [в больнице]", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что семь человек погибли на месте ДТП, еще один - по пути в больницу.

Уточняется, что девятый погибший - один из четырех пациентов, доставленных в больницу Симферополя. Еще двое пострадавших, которых привезли в это медучреждение, находятся в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней степени тяжести.

Также четырех человек доставили в больницу Белогорского района. Один из них находится в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, двоих детей доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу, но их не госпитализировали.