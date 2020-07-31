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ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Крыму
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Водитель попавшего в ДТП в Крыму микроавтобуса, предположительно, работал нелегально

Министр транспорта республики Сергей Карпов уточнил, что микроавтобус зарегистрирован в Краснодаре
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© МВД РФ по Республике Крым/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Водитель микроавтобуса, который попал в Крыму в крупную аварию, предположительно, работал нелегально. Об этом сообщил в пятницу ТАСС министр транспорта Республики Крым Сергей Карпов.

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"Мы предполагаем, что это нелегальный перевозчик, который перевозил людей из Краснодара в Севастополь. Он выехал ночью, видимо, уснул за рулем и столкнулся с "КамАЗом". Предположительно, грузовик находился в движении. Количество людей, находившихся в микроавтобусе, разнится от 18 до 19. Откуда были люди, выясняется. Автобус имеет регистрацию в Краснодаре", - сообщил Карпов.

В свою очередь глава администрации Белогорского района Галина Перелович сообщила ТАСС, что, по предварительной информации, из Краснодара выехали 19 человек. "В Керчи одна женщина сошла", - сообщила она.

На автовокзалах Краснодара и Севастополя ТАСС сообщили, что этот микроавтобус не выполнял официального рейса.

Ространснадзор в Крыму начал проверку местного перевозчика, чей микроавтобус попал в ДТП. "Мы инициировали проверку перевозчика. Перевозчик крымский из Нижнегорского района. Микроавтобус приобретен недавно, номера у него краснодарские", - сказал собеседник агентства.

В новость внесены изменения (10:29 мск) - добавлены подробности.

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РоссияКрымДТП с микроавтобусом и грузовиком в Крыму
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