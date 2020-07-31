Родственники умершего больного ворвались в больницу в Саратове с требованием выдать труп

САРАТОВ, 31 июля. /ТАСС/. Несколько десятков человек, родственники умершего пациента устроили дебош в саратовской больнице. Они ворвались в медучреждение поздно вечером 30 июля с требованием немедленно выдать им труп, сообщили ТАСС в региональном министерстве здравоохранения.

"Вчера, в 21:10, в приемное отделение ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница №1" ворвалась группа лиц, родственников одного из пациентов, поступившего на скорой помощи в крайне тяжелом состоянии. Пациенту была проведена экстренная хирургическая операция и оказана вся необходимая медицинская помощь, однако спасти мужчину не удалось. Агрессивно настроенная толпа, несколько десятков человек, повредив магнитный замок, проникли в помещение, устроили дебош и стали требовать немедленно выдать им тело умершего", - сообщили в министерстве со ссылкой на главного врача больницы Евгения Ковалева.

По данным министерства, сотрудники больницы вызвали полицию, правоохранителям удалось утихомирить дебоширов, и они добровольно покинули помещение. Сотрудники учреждения не пострадали.