Добровинский опроверг, что семья погибшего в ДТП с Ефремовым требовала 150 млн рублей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию о том, что семья погибшего в ДТП Сергея Захарова требовала от актера Михаила Ефремова 150 млн рублей за закрытие уголовного дела в его отношении.

Ранее об этом заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев. "Очередная инсинуация о том, что семья Захаровых якобы запросила 150 млн рублей, чтобы закрыть дело, выглядит совсем нелепо", - сообщил в пятницу Добровинский ТАСС. Он пояснил, что потерпевшие никак не могут повлиять на закрытие дела. "Во-вторых, не понятно, за что готов платить господин Ефремов, если его вины в случившейся трагедии нет?" - сказал Добровинский.

Он подчеркнул, что его доверители ждут справедливого суда и никакие компенсации принимать, а уж тем более требовать, не собираются. Потерпевшие будут заявлять гражданские иски, их сумма пока не определена.

В четверг Пресненский суд Москвы назначил на 5 августа дату первого заседания по существу дела и продлил Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 22 января 2021 года.