Мужчину из Астрахани приговорили к 14 годам колонии за насилие над несовершеннолетней

АСТРАХАНЬ, 31 июля. /ТАСС/. Суд признал виновным мужчину из Астрахани в совершении нескольких изнасилований в отношении 13-летней племянницы своей жены, его приговорили к 14 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Астраханской области в пятницу.

"Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 41-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении 5 эпизодов преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста). Приговором Икрянинского районного суда Астраханской области мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что в июне 2016 года, находясь в одном из сел Икрянинского района Астраханской области, мужчина пять раз изнасиловал гостившую у него в доме племянницу своей супруги, которой на тот момент было 13 лет.