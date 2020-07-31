Адвокат рассказал о причине оправдать Кокорина и Мамаева

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осужденные по делу о драках, могут быть оправданы, так как следствие изначально неверно квалифицировало их действия.

Об этом журналистам рассказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

"Никто из подсудимых общественный порядок не нарушал. Никто не признан потерпевшим, кроме тех лиц, кому непосредственно причинен вред. Поэтому квалифицировать их действия по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") считаю неправильным, и им можно вынести оправдательный приговор", - сказал защитник.

Мосгорсуд в пятницу рассмотрит жалобы футболистов на приговор, вынесенный в мае 2019 года Пресненским судом столицы, который приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Кокорина - к году и шести месяцам.