Попавший в ДТП в Крыму микроавтобус был арендован перевозчиком

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Микроавтобус, столкнувшийся в пятницу с грузовиком в Крыму, была арендован перевозчиком. У компании, по предварительным данным, имеются лицензия и другие необходимые документы, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.

"Транспортное средство было взято перевозчиком в аренду. Осуществлялись перевозки по заказу. Предварительно установлено, что лицензия на перевозки у компании имеется, путевые и разрешительные документы без нарушений", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, автобус принадлежит жителю Краснодарского края, услуги по перевозкам оказывает житель Крыма, там же и выдана лицензия на осуществление этой деятельности.