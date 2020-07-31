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Гособвинение просит 13 лет колонии для экс-главы Удмуртии Соловьева

Также прокурор просит назначить обвиняемому в получении взятки штраф в размере 280 млн рублей

ЗАВЬЯЛОВО /Удмуртия/, 31 июля. Гособвинение просит Завьяловский районный суд назначить экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву, обвиняемому в получении взятки на сумму более 140 млн рублей, наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 280 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Прошу <...> назначить Соловьеву наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 280 млн рублей и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на срок три года", - сказал прокурор Дмитрий Походин в ходе прений сторон.

Он также попросил суд изменить меру пресечения Соловьеву с домашнего ареста на заключение под стражу. 

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