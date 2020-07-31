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В отношении депутата Галяминой возбудили дело за многократное участие в незаконных акциях

В ближайшее время сотрудники полиции доставят ее в СК для проведения следственных действий

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении муниципального депутата одного из районов Москвы Юлии Галяминой за неоднократное участие в несанкционированных акциях. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"В отношении Юлии Галяминой возбуждено уголовное дело по ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования")", - сказала Иванова. По ее словам, в ближайшее время сотрудники полиции доставят Галямину в СК для проведения следственных действий.

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