Полиция задержала жителя Подмосковья, стрелявшего в воздух из окна такси на МКАД

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали жителя Подмосковья, который устроил стрельбу из пистолета из автомобиля такси на МКАД. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в полицию поступила информация о стрельбе из такси в районе 51-го км МКАД. "Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Московской области", - сказали в пресс-службе.

Полицейскими установлено, что мужчина, находясь в автомобиле такси, заснул на переднем сиденье. Двигавшаяся машина резко затормозила, он проснулся, стал нецензурно выражаться, достал из сумки пистолет, открыл окно и выстрелил в воздух. Водитель такси остановился на ближайшей автобусной остановке и высадил пассажира.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли травматический пистолет, на который у мужчины имеется лицензия.

По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.