Полиция задержала двух мужчин, обстрелявших балкон жилого дома в Москве

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали двух мужчин, которые обстреляли балкон жилого дома на Комсомольском проспекте в Москве. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По подозрению в повреждении остекления на балконе жилого дома по адресу: Комсомольский проспект, 49, задержаны двое граждан 1991 и 1997 годов рождения. У них изъят предмет, конструктивно схожий с пистолетом, он направлен на исследование", - сказал собеседник агентства.

Со своей стороны источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, стрельба велась из пневматического пистолета.

Накануне сообщалось, что в полицию поступило сообщение о том, то в квартире жилого дома на Комсомольском проспекте, 49, нарушено остекление балкона в результате стрельбы из оружия, полиция по данному факту проводит проверку.