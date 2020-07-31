Суд отложил на 3 августа заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд отложил на 3 августа заседание по жалобе на приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
"В заседании объявлен перерыв, оно будет продолжено 3 августа", - сказал председательствующий судья.
Представитель гособвинения заявила на заседании, что не видит оснований для отмены приговора футболистам. "Считаю, что суд дал правильную квалификацию действиям Кокорина и Мамаева, которые совершили свои деяния в общественных местах и в отношении незнакомых им людей, поэтому оснований для оправдания нет", - сказала гособвинитель, отметив, что ранее избранные им сроки заключения обоснованы.
После этого выступили адвокаты. "Хочу обратить внимание, что на видеозаписи в кафе видно, что конфликт начался после какого-то слова или действия потерпевших. Факта нарушения общественного порядка не установлено, были действия по отношению к конкретным лицам", - сказала адвокат Кокорина Татьяна Стукалова. Адвокат Мамаева Игорь Бушманов посчитал, что в эпизоде с водителем Соловчуком футболист совершил преступление, которое "тянет на 40 тыс. рублей штрафа с последующим освобождением от наказания в связи с нахождением под стражей". По другим эпизодам, по мнению защитника, его следует оправдать.