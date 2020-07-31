Суд отложил на 3 августа заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд отложил на 3 августа заседание по жалобе на приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Представитель гособвинения заявила на заседании, что не видит оснований для отмены приговора футболистам. "Считаю, что суд дал правильную квалификацию действиям Кокорина и Мамаева, которые совершили свои деяния в общественных местах и в отношении незнакомых им людей, поэтому оснований для оправдания нет", - сказала гособвинитель, отметив, что ранее избранные им сроки заключения обоснованы.

После этого выступили адвокаты. "Хочу обратить внимание, что на видеозаписи в кафе видно, что конфликт начался после какого-то слова или действия потерпевших. Факта нарушения общественного порядка не установлено, были действия по отношению к конкретным лицам", - сказала адвокат Кокорина Татьяна Стукалова. Адвокат Мамаева Игорь Бушманов посчитал, что в эпизоде с водителем Соловчуком футболист совершил преступление, которое "тянет на 40 тыс. рублей штрафа с последующим освобождением от наказания в связи с нахождением под стражей". По другим эпизодам, по мнению защитника, его следует оправдать.