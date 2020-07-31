В Москве задержали подозреваемого в мошенничестве в сфере страхования на 50 млн рублей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали москвича, который подозревается в мошенничестве в сфере страхования на сумму более 50 млн рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МВД России.

Как отметили в главке, в полицию поступило сообщение от представителя одной из страховых компаний. Он сообщил, что в организацию обратился мужчина с заявлением о выплате страхового возмещения по факту ДТП. Сотрудниками компании выдали ему направление на проведение ремонтных работ за счет страховой организации, однако он от них отказался. Мужчина обратился с исковым заявлением в суд, на основании решения которого с данной компании было взыскано страховое возмещение на сумму около 1,5 млн рублей. При этом служба безопасности страховой компании выявила несколько аналогичных обращений.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими был задержан 39-летний мужчина, который являлся руководителем компании по аренде автомобилей", - сказали в пресс-службе. В полиции установили, что злоумышленник на протяжении нескольких лет незаконно получал страховые выплаты за якобы поврежденные автомобили. Для этого перед истечением срока страхового договора он заменял элементы кузова автомобиля на дешевые или на аналоги, имевшие характерные повреждения.

"В настоящее время выявлено свыше 50 эпизодов противоправной деятельности в отношении нескольких страховых организаций. Предварительная сумма ущерба превышает 50 млн рублей. В ходе обысков по месту проживания задержанного обнаружены и изъяты документы, имеющие отношение к совершенным противоправным деяниям, денежные средства, мобильные телефоны и один автомобиль", - добавили в полиции.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 159.5 УК РФ ("Мошенничество в сфере страхования"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.