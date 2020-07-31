Суд продлил арест счетов родственников Навального и главы ФБК Жданова до 3 ноября

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил до 3 ноября срок ареста счетов родственников блогера Алексея Навального и директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда, отметив, что всего было арестовано более 130 счетов.

"Продлили арест на счета до 3 ноября 2020 года", - сказали в пресс-службе.

22 июня Мосгорсуд в связи с рядом нарушений УПК отменил постановление об аресте данных счетов, направив материалы на новое рассмотрение в Басманный суд. Среди них были материалы по аресту счетов близких родственников Навального и Жданова. 30 июля стало известно, что Следственный комитет отказался от ареста счетов матери блогера Алексея Навального и отца директора ФБК Ивана Жданова.

9 октября 2019 года ФБК был внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов. По данным Минюста, фонд занимается политической деятельностью и получает иностранное финансирование. В конце июля Навальный объявил о том, что фонд сменит юридическое лицо и продолжит работу. По словам блогера, ликвидация фонда связана с невозможностью выплатить взысканные с ФБК по суду 29 млн рублей.

Кроме того, СК расследует уголовное дело о легализации денежных средств, которые были направлены на финансирование ФБК, возбужденное по ч. 4 ст. 174 УК РФ. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к работе фонда, легализовали крупную сумму денег в рублях и валюте, полученную заведомо преступным путем, эти деньги были направлены на финансирование ФБК. В рамках расследования этого дела суды наложили арест на счета некоммерческих организаций ФБК и "Защита прав граждан", а также более чем на 130 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц. Всего было арестовано более 75,5 млн. По оценкам адвокатов, сумма на арестованных счетах может быть в десятки раз больше.