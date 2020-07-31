В Москве арестован виновник ДТП на Рязанском проспекте с участием "Газели" и автобуса

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Кузьминский суд Москвы арестовал водителя "Газели", который стал виновником ДТП на Рязанском проспект на юго- востоке Москвы с участием рейсового автобуса. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, заседание было выездное и проходило в столичной больнице, где находится обвиняемый.

"31 июля 2020 года Кузьминским районным судом Москвы в помещении ГКБ им. В. П. Демихова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бричага Виталия на срок 2 месяца, то есть до 29 сентября 2020 года", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, органами предварительного следствия Бричаг обвиняется в том, что 29 июля, управляя грузовым фургоном, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он следовал по Рязанскому проспекту и при включении запрещающего движение красного сигнала светофора совершил столкновение с пассажирским автобусом, в результате чего пассажирка автобуса получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте ДТП. "В настоящее время следствием проверяется версия о хищении Бричагом Виталием автомобиля, управляя которым он совершил вышеуказанное преступление", - отметили в суде.

По словам пресс-секретаря суда Карины Каленой, водителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а", ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатация транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения").

Как сообщалось ранее, 29 июля, около 06:10, на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы произошло ДТП с участием автобуса № 209 и автомобиля "Газель". По предварительным данным, водитель "Газели" двигался с превышением скорости и, проехав на красный сигнал светофора, допустил столкновение с автобусом, пересекавшим перекресток. По уточненным данным, всего в ДТП пострадали восемь человек.