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Суд в Волгограде арестовал организатора экстремистской ячейки, задержанного ФСБ

Он будет находиться под стражей до 28 сентября

ВОЛГОГРАД, 31 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Волгограда арестовал в пятницу подозреваемого в организации на территории Волгоградской области экстремистской ячейки, сообщила ТАСС руководитель объединенной пресс-службы судов области Екатерина Вальковская.

"Постановлением Центрального районного суда Волгограда в отношении М. К., подозреваемого в организации на территории Волгоградской области экстремистской ячейки, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 28 сентября", - сказала Вальковская.

Она уточнила, что в Центральном районном суде Волгограда в пятницу также будет избрана мера пресечения пятерым задержанным участникам экстремистской ячейки.

Ранее в пятницу в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что в Волгоградской области задержаны организатор и пятеро участников ячейки запрещенной в РФ международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат". В их отношении возбуждено уголовное дело по ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"). По местам проживания задержанных изъято значительное количество литературы, включенной Минюстом России в федеральный список экстремистских материалов, и другие документальные материалы, подтверждающие их причастность к запрещенной организации.

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