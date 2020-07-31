Источник: сожительницу рэпера Картрайта задержали по делу о его убийстве

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сожительница украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) задержана в Санкт-Петербурге в рамках расследования дела о его убийстве в качестве подозреваемой. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Она доставлена в следственный отдел и задержана как подозреваемая", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в силовых структурах сообщал ТАСС, что музыкант мог умереть от передозировки наркотиков. По данным собеседника агентства, сожительница рэпера обратилась к своему знакомому юристу и сообщила, что несколько дней назад, предположительно от передозировки наркотиков, умер ее сожитель, а она, расчленив тело, пыталась скрыть факт его смерти.

Энди Картрайт - украинский хип-хоп исполнитель, баттл-рэпер, резидент расположенной в Санкт-Петербурге площадки Versus Battle.