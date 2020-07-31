Прокуратура нашла нарушения в детском центре под Калининградом, где в июне произошел пожар

КАЛИНИНГРАД, 31 июля. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры Калининградской области выявили нарушение требований пожарной безопасности в Центре помощи оставшимся без попечения родителей детям "Наш дом" в городе Зеленоградске, в пристройке к которому в июне произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

"Прокуратурой области по факту пожара проведена проверка в ГБУ СО Калининградской области "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Наш дом". Установлено, что в нарушение действующего законодательства директором Центра не обеспечено соблюдение требований пожарной безопасности. В подсобном помещении 3-го этажа здания, где произошел пожар, хранился спортивный инвентарь, строительные, лакокрасочные материалы и иные пожаровзрывоопасные вещества, что в результате возгорания повлекло распространение пожара на большой площади", - говорится в сообщении.

Возгорание в чердачном помещении пристройки спортзала центра произошло в ночь на 21 июня. По данным Главного управления МЧС по региону, в результате пожара выгорело чердачное помещение пристройки спортзала центра, сгорела и обрушилась кровля на площади 400 кв. м. Из учреждения были эвакуированы 110 человек, включая 101 ребенка, никто не пострадал, дети провели ночь в детском саду №6 Зеленоградска, а затем были расселены в другие соцучреждения области. Как ТАСС сообщал ранее, 10 июля воспитанники центра вернулись в учреждение.

По результатам проверки первым заместителем прокурора области министру социальной политики Калининградской области и начальнику ГУ МЧС России по Калининградской области внесены представления, которые находятся на рассмотрении. Кроме того, прокуратурой области дана оценка действиям администрации учреждения по заселению детей в учреждение после пожара.

"Установлено, что заселение детей младших групп произведено с нарушением установленных требований. В адрес министра социальной политики Калининградской области внесено представление об устранении нарушений закона. По требованию прокуратуры дети переселены в другое учреждение на период ремонта", - добавляется в сообщении.