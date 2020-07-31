Прокурор просит запретить двум сестрам Хачатурян участвовать в массовых мероприятиях

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Гособвинение просит Московский городской суд в ходе досудебной подготовки по уголовному делу двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, на полгода продлить им меру пресечения и дополнительно запретить участие в публичных массовых мероприятиях. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Сейчас в ходе досудебной подготовки представитель гособвинения попросил Мосгорсуд на шесть месяцев продлить Хачатурян меру пресечения в виде запрета определенных действий. Кроме того, прокуратура дополнительно просит суд запретить девушкам участие в публичных массовых мероприятиях", - рассказал собеседник агентства.

Один из адвокатов девушек Алексей Липцер подтвердил ТАСС данную информацию. По его словам, защита Хачатурян возражает против ходатайства прокуратуры и просит изменить девушкам меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ранее в отношении сестер была избрана мера в виде запрета определенных действий. Им запрещено пользование интернетом, общение друг с другом, с участниками процесса, а также со СМИ.

Дело в отношении младшей из сестер Хачатурян назначено к рассмотрению в Бутырском суде Москвы на 10 августа. Оно будет рассмотрено в закрытом режиме. Досудебная подготовка по делу старших сестер проходит в пятницу в Мосгорсуде.