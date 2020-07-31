Мосгорсуд 3 августа огласит решение по мере пресечения сестрам Хачатурян

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Московский городской суд 3 августа огласит решение по мере пресечения для двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Прокуратура попросила на полгода продлить им меру пресечения в виде запрета определенных действий и дополнительно запретить участие в публичных массовых мероприятиях. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов девушек Алексей Липцер.

"Мосгорсуд огласит решение по заявленным всеми участниками процесса ходатайствам 3 августа в 11:30 мск", - сказал защитник.

В судебном заседании стороной защиты сестер ставился вопрос о передаче уголовного дела по подсудности в Бутырский суд Москвы, о возвращении дела в Генеральную прокуратуру России "в связи с существенными противоречиями в обвинительном заключении и нарушениями при выделении дела в отношении младшей сестры". Потерпевшие в свою очередь вновь просили вернуть дело в связи с наличием неустановленного следствием корыстного мотива.

Кроме того, защита заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом присяжных заседателей.

Ранее в отношении сестер была избрана мера в виде запрета определенных действий. Им запрещено пользование интернетом, общение друг с другом, участниками процесса, а также со СМИ.