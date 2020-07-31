Следователи обнаружили захоронения расстрелянных фашистами людей под Волгоградом

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Следователи обнаружили захоронения мирных жителей в Сталинградской области (ныне Волгоградская область), расстрелянных фашистами во время Великой Отечественной войны. Как сообщается на сайте СК РФ, данная работа велась три недели.

Следствию удалось установить очевидцев геноцида, которые подтвердили и дополнили архивные сведения, часть из которых до сих пор носит гриф секретности. "В частности, 93-летняя жительница села Перегрузное Октябрьского района рассказала следователям, как будучи подростком, жила на оккупированной территории, как своими глазами видела курсировавший по улицам немецкий грузовой автомобиль, куда фашисты насильно сажали лиц еврейской национальности, которые, спасаясь от войны, незадолго до этого прибыли в ее населенный пункт. Позднее тела расстрелянных женщин, стариков и детей местные жители обнаружили буквально в километре от соседнего села", - сообщили в СК.

В этом месте следственно-оперативная группа установила место массового убийства. "Останки тел тринадцати погибших, в том числе детей и младенцев, уже извлечены. Даже визуальный их осмотр не оставляет у экспертов никаких сомнений в том, что смерть этих граждан носит криминальный характер. Об этом прежде всего свидетельствуют пулевые повреждения", - сообщили в ведомстве.

Всего в акте комиссии от 1942 года содержатся сведения о 43 беженцах, включая 19 детей. По ним будет назначен ряд судебных экспертиз, а тем временем сотрудники регионального управления СК России совместно с поисковым отрядом приступят к раскопкам следующего места массового истребления мирного населения, совершенного на территории Сталинградской области немецко-фашистскими захватчиками в период с 17 июля 1942 года по февраль 1943 года.