Гособвинение по делу Хачатурян представляет прокурор по делам Политковской и Немцова

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Гособвинение в Мосгорсуде по уголовному делу в отношении двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, представляют два прокурора, одна из которых Мария Семененко, представлявшая гособвинение по делам об убийстве Бориса Немцова и Анны Политковской. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов девушек Алексей Паршин.

"Гособвинение по нашему делу представляют прокурор Мария Семененко и еще одна женщина-прокурор", - сказал защитник.

Московский городской суд 3 августа огласит решение по мере пресечения для двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Прокуратура попросила на полгода продлить им меру пресечения в виде запрета определенных действий и дополнительно запретить участие в публичных массовых мероприятиях.

В судебном заседании стороной защиты сестер также ставился вопрос о передаче уголовного дела по подсудности в Бутырский суд Москвы, о возвращении дела в Генеральную прокуратуру России "в связи с существенными противоречиями в обвинительном заключении и нарушениями при выделении дела в отношении младшей сестры". Потерпевшие в свою очередь вновь просили вернуть дело в связи с наличием неустановленного следствием корыстного мотива. Кроме того, защита заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом присяжных заседателей.