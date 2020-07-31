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Обвиняемого в госизмене экс-главу отдела полиции в Курской области уволили из МВД

Соответствующий приказ уже подписан

КУРСК, 31 июля. /ТАСС/. Бывший глава ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков, обвиняемый с госизмене, уволен из внутренних органов. Соответствующий приказ подписан, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе управления МВД по региону.

"Подписан приказ, он [Дмитрий Борзенков] уволен", - сказала собеседница агентства.

Начальник районного отдела управления МВД по Курской области подполковник полиции Дмитрий Борзенков был задержан в рамках уголовного дела по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), следователи ФСБ России 13 июля предъявили Борзенкову обвинение по этой статье, он был арестован. Как сообщали в Центре общественных связей ФСБ, по данным контрразведки, он был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБ Украины. Борзенков был отстранен от службы на время расследования.

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