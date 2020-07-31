В Дзержинске загорелся склад полиэтиленовой продукции

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Склад готовой продукции "ПолимерИндустрия" загорелся в городе Дзержинске Нижегородской области. Площадь пожара составляет 400 кв. метров, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС России.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение полиэтиленовой продукции склада готовой продукции "ПолимерИндустрия" на площади 400 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что пожару присвоен третий (повышенный) ранг сложности. По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению пожара привлекаются 53 человека и 16 единиц техники.