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В Дзержинске загорелся склад полиэтиленовой продукции

Площадь пожара составляет 400 кв. м

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Склад готовой продукции "ПолимерИндустрия" загорелся в городе Дзержинске Нижегородской области. Площадь пожара составляет 400 кв. метров, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС России.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение полиэтиленовой продукции склада готовой продукции "ПолимерИндустрия" на площади 400 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что пожару присвоен третий (повышенный) ранг сложности. По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению пожара привлекаются 53 человека и 16 единиц техники.

 

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РоссияНижегородская область
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