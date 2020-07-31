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Пять человек пострадали при столкновении двух легковушек и грузовика в Подмосковье

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись в Дмитровском городском округе в Подмосковье, пострадали пять человек. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Информация о ДТП на 70-м километре автодороги А-104 "Москва - Дмитров - Дубна" поступила в 13:00 мск. "Произошло встречное столкновение двух легковушек и грузового автомобиля. В результате ДТП пострадали пять человек, госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются. Движение автотранспорта на участке дороги ограничено.

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