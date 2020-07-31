На границе с Украиной задержан контрабандист, пытавшийся протаранить пограничников машиной

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июля. /ТАСС/. Контрабандист, который направил свой автомобиль на пограничников, задержан в Ростовской области на границе с Украиной. Как журналистам сообщили в погрануправлении ФСБ России по региону, он получил ранение.

"В районе населенного пункта Григорьевка сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области пресечена контрабандная сделка по незаконному перемещению через границу крупной партии товаров народного потребления. При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться на российской территории, направив свой автомобиль на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пограничному наряду пришлось применить оружие, сам злоумышленник задержан, получив ранение бедра, ему оказана необходимая медицинская помощь.

По данным управления, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как рассказали погрануправлении, контрабандисты пытались переместить свой товар через границу вне установленного пункта пропуска, перебросили его в подошедшую с российской стороны автомашину УАЗ-452, не имеющую государственных регистрационных номеров. По предварительной оценке, общая стоимость задержанной контрабанды превышает 2,5 млн рублей.

Также уточняется, что автотранспортное средство и контрабандный груз изъяты. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 200.2 УК РФ ("Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий").