Ксения Собчак и депутат Рашкин поручились за основателя проекта "Омбудсмен полиции"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Телеведущая и блогер Ксения Собчак выступила поручителем по делу основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова и просит освободить его из-под стражи. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Дорогомиловского суда Москвы, рассматривающего вопрос о продлении срока содержания Воронцова в изоляторе.

"Прошу суд приобщить личные поручительства Собчак Ксении, депутата Госдумы Валерия Рашкина, заместителя главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Татьяны Шадриной (Фельгенгауэр) и ряда депутатов заксобрания Санкт-Петербурга и муниципальных депутатов Гагаринского района Москвы", - сказал адвокат Воронцова Александр Самухов. Судья данные ходатайства приняла.

Воронцов был задержан 7 мая по подозрению в вымогательстве у бывшего сотрудника московской полиции крупной суммы денег за нераспространение фотографий личного характера. Получив отказ, он разместил компрометирующие фотографии сотрудника у себя в паблике. Экспертиза установила, что опубликованные им фотографии являются порнографией. В начале июня уголовные дела в его отношении были переданы из ГСУ ГУ МВД по Москве для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России по Москве. Ранее Дорогомиловский суд Москвы оставил Воронцова под стражей до 6 августа.

Воронцов позиционирует свой проект как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.