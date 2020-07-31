В Москве задержан мужчина, угрожавший взорвать офис в центре города

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который ворвался в офис в центре Москвы и угрожал взорвать его. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, накануне около 14:10 в полицию поступило сообщение о том, что в офис на улице Большая Серпуховская пытаются ворваться неизвестные. "Прибывшими на место полицейскими установлено, что один из мужчин из хулиганских побуждений проник в помещение и потребовал всех покинуть его, угрожая взрывом", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что угрозы, по предварительным данным, возникли на почве конфликта, связанным с арендой офиса.

Сотрудники полиции задержали мужчину. По данному факту начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что задержанный угрожал устроить взрыв страйкбольной гранатой.